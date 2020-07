Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo, escalação e horário

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo, no Engenhão, às 16h, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida não terá transmissão na TV.

Como assistir Fluminense x Botafogo

O clássico carioca, por enquanto, não terá transmissão na TV, já que a Rede Globo decidiu rescindir o contrato com a Federação Carioca e não vai mais passar jogos do Estadual, após o Flamengo passar seu jogo no youtube. Assim, a opção é acompanhar o jogo pelo tempo real do Estadão ou por rádio.

Escalação de Fluminense x Botafogo

A definir.

Horário de Fluminense x Botafogo

A partida terá início às 16h, horário de Brasília e acontecerá neste domingo.

O vencedor do confronto vai enfrentar quem passar de Flamengo x Boavista, que também se enfrentam neste domingo. Na fase de grupos, o Fluminense terminou como líder do Grupo B e o Botafogo ficou em segundo no Grupo A.

Na Taça Guanabara, Fluminense e Botafogo se enfrentam e o time tricolor venceu por 3 a 0. O campeão da Taça Rio pegará o Flamengo, vencedor da Taça Guanabara.