Fluminense x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após tropeçar diante do Coritiba, o Fluminense recebe o Botafogo neste domingo, às 20h30, no Maracanã, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Fluminense x Botafogo terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fluminense : Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Martinelli, Yago e Michel Araújo; Luiz Henrique, Lucca e Felippe Cardoso. Técnico : Marcão.

Botafogo : Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Matheus Nascimento, Matheus Babi e Pedro Raul. Técnico : Eduardo Barroca.

HORÁRIO

O clássico carioca será neste domingo, às 20h30, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Fluminense vem de empate. Na última rodada, a equipe tricolor igualou o placar por 3 a 3 diante do Coritiba, no Couto Pereira, e perdeu a chance de somar três importantes pontos na luta por uma vaga na Libertadores. Já o Botafogo vem de derrota. O time comandado pelo técnico Eduardo Barroca perdeu para o Atlético-GO por 3 a 1, no Nilton Santos, e complicou ainda mais sua situação na zona da degola.