Fluminense x Botafogo-PB: onde assistir à partida pela Copa do Brasil

Fluminense e Botafogo, da Paraíba, se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, pela segunda rodada da Copa do Brasil. A partida terá transmissão pela TV fechada.

Fluminense x Botafogo-PB: onde assistir?

O torcedor pode assistir à partida pelos canais SporTV e Premiere e o Estado fará transmissão em tempo real do confronto. O jogo é confronto único. Se acabar empatado no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

O Flu vem de goleada por 5 a 1 sobre o Madureira, no último domingo. No mesmo dia, o Botafogo-PB empatou por 1 a 1 com o São Paulo Crystal.