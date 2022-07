Fluminense x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians visita o Fluminense, neste sábado, às 16h30, pela abertura da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder do torneio, o time alvinegro não quer deixar o rival Palmeiras abrir vantagem na ponta. Para isso, o técnico Vítor Pereira terá de lidar com desfalques e deverá poupar alguns atletas para o jogo com o Boca Juniors, na próxima terça, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

O Fluminense, por sua vez, ocupa a 6ª posição no Brasileirão e tem na mira o G-4. Dependendo dos resultados, o time das Laranjeiras pode ganhar importantes colocações. Os resultados sob o comando de Fernando Diniz empolgam a torcida tricolor na luta por uma vaga direta na próxima competição continental.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Fluminense e Corinthians acontece neste sábado, às 16h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

ONDE ASSISTIR

A partida que opõe tricolor e alvinegros terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE – Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico : Fernando Diniz.

– Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. : Fernando Diniz. CORINTHIANS – Cássio, Léo Maná, Robert Renan, Robson Bambu e Bruno Melo; Xavier, Matheus Araújo e Guilherme Biro; Giovane, Wesley e Júnior Moraes. Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Fluminense obteve uma vitória magra, por 1 a 0, sobre o rival Botafogo no último domingo. Já o Corinthians entrou em campo na terça-feira, quando empatou em 1 a 1 com o argentino Boca Juniors, em casa, pela Libertadores.