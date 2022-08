Fluminense x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fluminense e Corinthians iniciam a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília) no Maracanã. Com ambas as equipes no G-4 do Campeonato Brasileiro, um título a nível nacional, além de garantir uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano, seria motivo de celebração para suas torcidas. A transmissão da partida é do SporTV e do Premiere.

Embalado neste ano, o Fluminense de Fernando Diniz se encontra na vice-liderança do Brasileirão. Campeão do Campeonato Carioca no início da temporada, ainda sob o comando de Abel Braga, o objetivo para esse fim de ano é garantir uma vaga na próxima Libertadores. Melhor ainda se conquistar um título, como o da Copa do Brasil.

Já o Corinthians passa por altos e baixos. Apesar de estar na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, a equipe de Vítor Pereira sofreu duras derrotas nos últimos jogos, contra Flamengo, pela Libertadores, e Palmeiras, no Brasileirão. Contra o Fluminense, a tendência é que o treinador português utilize seus principais jogadores na partida de ida, principalmente por ter poupado na última rodada, diante da Fortaleza.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Fluminense e Corinthians acontece nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.

ONDE ASSISTIR

A partida válida pela Copa do Brasil terá transmissão do SporTV e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE : Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André e Nonato; Nathan, Ganso e Jhon Arias; Cano. Técnico : Fernando Diniz.

: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André e Nonato; Nathan, Ganso e Jhon Arias; Cano. : Fernando Diniz. CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera (Cantillo) e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

QUEM APITA?

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (FIFA/SC)

Assistente 2: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA/SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Fluminense vem de vitória na última rodada diante do Coritiba, por 5 a 2. Já o Corinthians, com time reserva, perdeu para o Fortaleza, na Arena Castelão, por 1 a 0.