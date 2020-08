Fluminense x Figueirense: onde assistir ao jogo, horário e últimos resultados

Após perder o primeiro jogo, o Fluminense busca a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã. A partida terá transmissão pela TV fechada e pay-per-view.

Onde assistir Fluminense x Figueirense?

É possível assistir ao vivo ao duelo pelo canal SporTV e pelo Premiere.

Horário

A partida será disputada às 21h30 desta terça-feira.

Últimos resultados

O Figueirense venceu em casa por 1 a 0, em jogo disputado no dia 11 de março, no Orlando Scarpelli. Por isso, joga pelo empate ou pode até perder por um gol, desde que marque pelo menos uma vez (derrota por 2 a 1 ou 3 a 2, por exemplo). Para se classificar, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença. Se vencer por 1 a 0, a decisão irá para os pênaltis.

No Brasileirão, o Fluminense é o 7ª colocado com sete pontos e no último sábado derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Figueirense aparece na 12ª posição da Série B, com quatro pontos, e no sábado passado também venceu por 1 a 0, o Botafogo-SP.

Quem se classificar, vai entrar em um sorteio com os outros classificados e com os times que já conquistaram a classificação direta para as oitavas de final.