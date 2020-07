Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalação e horário da final da Taça Rio

Fluminense e Flamengo decidem nesta quarta-feira a Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida será realizada no estádio do Maracanã, às 21h30, e o duelo pode sacramentar também o término do Estadual.

Onde assistir Fluminense x Flamengo

A transmissão do jogo ainda é motivo de muita polêmica. Por enquanto, não haverá transmissão na TV e nem na internet, mas isso deve mudar a qualquer momento. A Rede Globo anunciou na semana passada a rescisão de contrato com a Federação Carioca e os clubes que disputam o Carioca alegando que a transmissão da partida do Flamengo contra o Boavista, ainda pela fase de grupos da Taça Rio, quebrou a exclusividade que a emissora tinha direito sobre o torneio.

Leia Também Globo não vai transmitir a final entre Fluminense e Flamengo

Entretanto, na sexta-feira, a FERJ conseguiu uma liminar que obrigava a emissora a transmitir os jogos do Estadual dos clubes que ela tinha fechado acordo – 11 dos 12 clubes da competição. A exceção é o Flamengo.

Como a decisão tem o Flamengo, a Globo não pode passar a partida. A opção seria que o Fluminense, mandante do jogo, acertasse com alguma emissora ou passasse o jogo em seu canal no youtube. Por enquanto, o time tricolor não confirmou a transmissão do jogo. A opção fica sendo acompanhar por rádios e o Estadão fará transmissão em tempo real do clássico.

Escalação de Fluminense x Flamengo

A definir

Horário

A partida será realizada às 21h30 desta quarta-feira, no estádio do Maracanã.

A decisão será em jogo único. Se o Flamengo vencer, será consagrado como campeão da carioca, já que venceu também a Taça Guanabara e será o time de melhor campanha de todo o Estadual. Já o Fluminense precisa vencer para decidir o Carioca em outros dois jogos. Se a partida acabar empatada, a decisão irá para os pênaltis.