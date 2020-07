Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalação e horário

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Estádio do Maracanã, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A partida entre o campeão da Taça Guanabara (Fla) e da Taça Rio (Flu) terá transmissão apenas na internet.

Fluminense x Flamengo: transmissão

É possível assistir ao vivo ao clássico pela FluTV. O time tricolor é o mandante da partida, por isso poderá passar o jogo em seu canal no youtube. O Estadão fará transmissão em tempo real da partida.

Escalação de Fluminense x Flamengo

Fluminense: Muriel; Gilberto, Matheus Ferraz, Digão e Egídio; Dodi, Hudson e Yago; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro (Michael)

O jogo da volta será na próxima quarta-feira, às 21h, também no Maracanã. Os dois clubes se enfrentaram na última quarta e o Flu venceu nos pênaltis por 3 a 2, após empatarem por 1 a 1 no tempo normal.

A partida ficou marcada por disputa judicial para transmissão. Faltando menos de uma hora para o início da partida, a Justiça decidiu que o Flamengo não teria direito de passar o jogo em seu canal no Youtube. Na decisão do Carioca, provavelmente não terá disputa, já que cada time será mandante de um jogo e poderá passar o duelo em seu canal.