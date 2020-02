Fluminense x Flamengo: transmissão, escalação, árbitro e mais informações

Fluminense e Flamengo decidem uma das vagas para a decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O confronto acontece nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio do Maracanã, e mais uma vez o jogo do Flamengo não vai passar na TV.

Onde assistir Fluminense x Flamengo?

Como não fechou um acordo com a TV Globo, o Flamengo continua sem ter seus jogos transmitidos pela televisão. Assim, o torcedor pode acompanhar a transmissão da partida por rádio ou pelo tempo real do Estado. O vencedor deste confronto, que será em jogo único, vai pegar o classificado de Boavista x Volta Redonda, que se enfrentam no domingo.

E se o jogo acabar empatado?

Por ter melhor campanha na fase de grupos, o Fluminense é quem vai para a final caso a partida termine empatada nos 90 minutos. Não haverá disputa de pênaltis.

Escalação de Fluminense x Flamengo

Fluminense : Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Egídio; Henrique, Hudson, Nenê; Wellington Silva, Evanílson e Marcos Paulo.​ Técnico : Odair Hellmann

: Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Egídio; Henrique, Hudson, Nenê; Wellington Silva, Evanílson e Marcos Paulo.​ : Odair Hellmann Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Jesus

Último Fla-Flu

Flamengo e Fluminense se enfrentam recentemente. No dia 29 de janeiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o Flu derrotou os reservas do Fla por 1 a 0, em jogo disputado no Maracanã. Foi a última partida da equipe rubro-negra atuando apenas com reservas.

Árbitro do clássico

Grazianni Maciel Rocha apita o clássico. Ele será auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Michael Correia. O VAR terá o comando de Carlos Eduardo Nunes Braga.