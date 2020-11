Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Duelo entre times que brigam pelo G-4, Fluminense e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

É possível assistir ao vivo pelo canal SporTV. Também haverá transmissão pelo Premiere e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e Yago Felipe; Michel Araújo, Fred e Caio Paulista. Técnico: Odair Hellmann

Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Rodrigues, David Braz e Diogo Barbosa; Darlan, Matheus Henrique, Robinho, Luiz Fernando e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

ARBITRAGEM

Árbitra: Edina Alves Batista-SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro-SP e Evandro de Melo Lima-SP

Árbitro de Vídeo: Marcio Henrique de Gois-SP

CLASSIFICAÇÃO

O Fluminense entra na rodada ocupando o quarto lugar, com 32 pontos. O Grêmio aparece em 8º, com 27. Ambos venceram na rodada passada. O Flu derrotou o Fortaleza por 1 a 0 e o time de Renato Gaúcho fez 2 a 1 no Red Bull Bragantino.