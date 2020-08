Fluminense x Inter: onde assistir, classificação e escalação

Em um duelo que será realizado no estádio do Maracanã, Fluminense e Inter se enfrentam neste domingo, às 18h, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão pelo canal Premiere.

Onde assistir Fluminense x Inter?

É possível assistir ao jogo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do confronto.

Classificação

Na rodada passada, o Fluminense empatou em casa com o Palmeiras, por 1 a 1 e se encontra na 14ª colocação. Já o Inter bateu o Santos por 2 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento na competição. A equipe está em segundo, perdendo para o Athletico pelo número de gols marcados (4 x 3).

Escalação

A definição acontece nesta sexta-feira.

Próximos jogos

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, quarta-feira, em Bragança Paulista. Já o Inter receberá no Beira-Rio a equipe do Atlético-GO, também na quarta.