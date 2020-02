Fluminense x Madureira: onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

O Fluminense volta a campo neste domingo para enfrentar o Madureira, às 16h, no estádio do Maracanã, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Onde assistir Fluminense x Madureira?

A partida terá transmissão pelo Premiere (para todo o Brasil) e também pela TV Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e a cidade de Juiz de Fora-MG). Também é possível assistir ao vivo pelos sites e aplicativos dos canais e Estado fará tempo real do confronto.

Na Taça Guanabara, o Fluminense foi semifinalista (derrotado pelo campeão Flamengo) enquanto o Madureira acabou como terceiro do Grupo B e não avançou para as fases finais.