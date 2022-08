Fluminense x Palmeiras: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder do torneio, o time alviverde tem mais um importante compromisso e encara o vice-líder no Rio. As duas equipes estão separados por oito pontos na tabela de classificação (49 a 41).

Sob o comando de Fernando Diniz, o Fluminense tem empolgado seus torcedores, que enxergam a possibilidade faturar um título na temporada. Já Abel Ferreira vive seu momento mais consistente no Palmeiras. A equipe defende invencibilidade de oito jogos no Brasileirão.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Fluminense e Palmeiras acontece neste sábado, às 19h, no Maracanã, no Rio.

ONDE ASSISTIR

A partida entre tricolores e alviverdes terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

QUEM APITA?

Árbitro : Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC) Assistente 1 : Bruno Boschilia (Fifa-PR)

: Bruno Boschilia (Fifa-PR) Assistente 2 : Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) Quarto árbitro : Grazianni Maciel Rocha (RJ)

: Grazianni Maciel Rocha (RJ) VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE : Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico : Fernando Diniz.

: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. : Fernando Diniz. PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Fluminense vem de empate, por 2 a 2, com o Corinthians, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. Já o Palmeiras não atuou no meio de semana. O último compromisso alviverde foi no último domingo, quando empatou por 1 a 1 com o Flamengo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.