Fluminense x Palmeiras: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que será realizada no estádio do Maracanã, terá transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

Onde assistir Fluminense x Palmeiras?

É possível assistir ao jogo pela TV Globo (para São Paulo) e pelo Premiere (para todo o Brasil). O Estadão fará tempo real do confronto.

Horário

O jogo será às 21h30, horário de Brasília.

Escalação

A definir

Arbitragem

Árbitro : Rafael Traci-SC

: Rafael Traci-SC Árbitro Assistente 1 : Alex dos Santos-SC

: Alex dos Santos-SC Árbitro Assistente 2 : Henrique Neu Ribeiro-SC

: Henrique Neu Ribeiro-SC Quarto Árbitro : Rafael Martins de Sá-RJ

: Rafael Martins de Sá-RJ Árbitro de Vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira-SC

Tabela

O Fluminense estreou com derrota por 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre. Já o Palmeiras teve o jogo com o Vasco adiado, porque estava na decisão do Campeonato Paulista.

Na próxima rodada, ambos atuarão em casa. O Flu vai receber o Internacional no domingo e um dia antes, o Palmeiras enfrenta o Goiás no Allianz Parque.