Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Embalado por seis vitórias seguidas e vivendo o melhor momento da temporada, o Palmeiras visita o Fluminense no Maracanã, neste domingo, às 18h15, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira soma 58 pontos e ainda acredita na possibilidade de título brasileiro, mesmo estando a 10 pontos atrás do líder Atlético-MG. Para continuar sonhando com a taça, o alviverde precisa vencer o Fluminense que, com 42 pontos e na 8º colocação na tabela, almeja chegar no G-6 para conseguir uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores.

ONDE ASSISTIR

Fluminense x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h15 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Lucas Claro, David Braz e Marlon; André, Yago, Martinelli (Cazares) e Arias (Luiz Henrique); John Kennedy e Fred. Técnico: Marcão.

Palmeiras: ​Weverton; Marcos Rocha, Luan, Renan (Kuscevic) e Jorge; Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última quarta-feira, o Fluminense perdeu para o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, na Arena Grêmio, enquanto o Palmeiras, jogando em casa, goleou o Atlético-GO por 4 a 0.