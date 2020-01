Fluminense x Portuguesa: onde assistir ao vivo ao jogo do Carioca

Fluminense e Portuguesa se enfrentam nesta quinta-feira pelo Campeonato Carioca em duelo que será disputado no estádio do Maracanã, às 20h (horário de Brasília). A partida terá transmissão por um canal TV e também pela internet.

Fluminense x Portuguesa: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O torcedor também pode assistir online pelo Premiere Play.

Essa será a segunda rodada do Campeonato Carioca. Em seu primeiro jogo o Fluminense derrotou o Cabofriense por 1 a 0. A vitória foi a única dos quatro grandes na primeira rodada do torneio. O time tricolor ocupa a segunda colocação do Grupo B, atrás apenas do líder Madureira.

Já a Portuguesa, perdeu por 1 a 0 para o Madureira na primeira rodada do primeiro turno do estadual e ainda não soma pontos no torneio. O time está na quarta colocação do Grupo A.