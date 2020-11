Fluminense x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em momentos distintos no campeonato, Fluminense x Red Bull Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Maracanã, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e SporTV.

HORÁRIO

O confronto entre cariocas e paulistas será nesta segunda-feira, às 20h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Fluminense x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fluminense : Muriel (Marcos Felipe); Calegari, Luccas Claro, Digão e Danilo Barcelos; Yuri, Yago (André) e Nenê; Wellington Silva, Lucca e Marcos Paulo. Técnico : Odair Hellmann.

Bragantino : Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Raul, Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo. Técnico : Maurício Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Fluminense vem de vitória. A equipe do técnico Odair Hellmann venceu o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio e somou três pontos importantes.

O Bragantino também vem de vitória. Na última rodada, o clube do interior de São Paulo goleou o Bahia por 4 a 0, em casa, mas continua próximo ao Z-4.