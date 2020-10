Fluminense x Santos: onde assistir, escalação e arbitragem

Fluminense e Santos fazem um confronto direto por uma vaga no G-4 neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto vai ter transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Fluminense x Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para o Rio de Janeiro) e pelo canal Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fluminense: Muriel; Igor Julião (Calegari), Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, André e Nenê; Fred e Wellington Silva. Técnico: Odair Hellmann

Santos: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jean Mota e Jobson; Marinho, Soteldo e Lucas Braga (Marcos Leonardo). Técnico: Cuca

CLASSIFICAÇÃO

O Fluminense aparece na sexta colocação, com 26 pontos, um a menos que o Santos, quinto colocado. Na rodada passada, o Flu empatou em 2 a 2 com o Ceará, enquanto o Santos bateu o Coritiba por 2 a 1. No meio da semana, o Santos ainda jogou pela Libertadores e derrotou o Defensa y Justicia por 2 a 1.

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco-RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves-RS e Michael Stanislau-RS

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins-RS