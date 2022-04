Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Brasileirão 2022 começa neste sábado com a previsão de um grande jogo no Maracanã. Às 16h30, Fluminense e Santos duelam pela 1ª rodada do torneio Nacional. A equipe das Laranjeiras vive ótima fase, com título do Campeonato Carioca e estreia com vitória incontestável na Copa Sul-Americana. Já o Santos passa por um momento difícil e apenas um triunfo sobre o Fluminense poderá borrar as imagens do fracasso no Paulistão e da derrota no jogo com o Banfield pelo torneio continental.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Fluminense e Santos acontece neste sábado, às 16h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE – Fábio; David Duarte, Manoel e David Braz; Callegari, André, Yago Felipe, Ganso e Cris Silva; Arias e Cano. Técnico: Abel Braga.

SANTOS – João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Luca Pires); Willian Maranhão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart; Lucas Barbosa (Jhojan Julio) , Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota, por 1 a 0, para o Banfield, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Pelo mesmo torneio, o Fluminense fez 3 a 0 sobre o boliviano Oriente Petrolero.