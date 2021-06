Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após empatar com o Juventude em casa, o Santos visita o Fluminense nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. O jogo, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 19h.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira a programação de outros jogos

Fluminense x Santos terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred. Técnico: Roger Machado

Santos: John, Pará, Luiz Felipe (Danilo Boza), Kaiky (Vinicius Balieiro ou Camacho) e Felipe Jonathan; Alison, Jean Mota e Marcos Guilherme; Marinho, Lucas Braga (Gabriel Pirani) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de empate por 0 a 0 com o Juventude, na Vila Belmiro, enquanto o Fluminense também vem de um empate, por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, fora de casa.