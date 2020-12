Fluminense x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após tropeçar na Copa do Brasil, o São Paulo viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. O jogo acontece neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e canal Premiere.

DATA

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O jogo entre cariocas e paulistas será neste sábado, às 21h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Fluminense x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (Rio de Janeiro, São Paulo e parte da rede) e também pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fluminense: Marcos Felipe; Igor Julião (Calegari), Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, Yago Felipe e Nenê; Michel Araújo, Marcos Paulo e Fred (Wellington Silva). Técnico : Marcão.

São Paulo : Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Vitor Bueno (Hernanes ou Luciano), Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner. Técnico : Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota na Copa do Brasil. Na última quarta-feira, a equipe tricolor perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre. No Brasileirão, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz goleou o Atlético-MG, na última rodada, por 3 a 0. O Fluminense também vem de revés. A equipe carioca foi superada pelo Atlético-GO por 2 a 1.