Fluminense x Vasco: onde assistir, escalação, histórico e classificação

Embalados pela boa fase, Fluminense e Vasco fazem o clássico carioca da sexta rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19h, no Estádio do Maracanã. A partida terá transmissão pelo pay-per-view.

Fluminense x Vasco: transmissão

É possível assistir ao vivo ao clássico pelo canal Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real da partida.

Escalação

A definir

Histórico de Fluminense x Vasco

Já foram 375 partidas entre as duas equipes e o Vasco leva a melhor. O Gigante da Colina venceu 149 jogos (fez 548 gols) enquanto o time tricolor foi superior em 121 vezes (505 gols marcados). Ainda tiveram mais 105 empates.

Classificação

As duas equipes fizeram bonito no meio da semana. O Fluminense derrotou o Figueirense por 3 a 0, com três gols de Nenê e se garantiu na quarta fase da Copa do Brasil. Assim como o Vasco, que derrotou o Goiás por 2 a 1 no tempo normal e depois levou a melhor nos pênaltis, por 3 a 2, com o goleiro Fernando Miguel como destaque.

No Brasileirão, o Vasco empatou na rodada passada sem gols com o Grêmio e ocupa a segunda colocação, com dez pontos. O Fluminense derrotou o Athletico-PR fora de casa por 1 a 0 e aparece na sétima posição, com sete pontos.