Fluminense x Volta Redonda: onde assistir e horário do jogo

Cercado de muita polêmica, Fluminense e Volta Redonda se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no estádio do Maracanã, pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Fluminense x Volta Redonda: onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, que também permite ao torcedor assistir online pelo Premiere Play. Além disso, o Estadão fará tempo real da partida.

Horário de Fluminense x Volta Redonda

A partida acontecerá às 20h, horário de Brasília.

O Fluminense tentou de todas as formas evitar a disputa do jogo, por ser contra o retorno do Campeonato Carioca. Por enquanto, a partida está mantida. Além disso, o Flu também tenta tirar o jogo do Maracanã, pelo fato do local abrigar um hospital de campanha. Na tabela, o Flu é o líder do Grupo B com nove pontos enquanto o Volta Redonda aparece na terceira posição com quatro pontos.

Na rodada passada, o Flu derrotou o Vasco por 2 a 0 e o Volta Redonda perdeu fora de casa para o Madureira por 2 a 1.