Fortaleza x América-RN: onde assistir, horário e local do jogo

Fortaleza e América-RN se enfrentam nesta terça-feira, às 20h, pela oitava e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida será disputada no Barradão, em Salvador, terá transmissão pela internet.

Onde assistir Fortaleza x América-RN

É possível assistir ao vivo pelo canal de streaming Live FC. A partida não tem transmissão pela TV.

Fortaleza x América: horário

O jogo será disputado nesta terça-feira, às 20h, horário de Brasília.

Por que o jogo é na Bahia?

O campeonato será o primeiro entre clubes de estados distintos a ser disputado em sede única. A partir da liberação das autoridades locais, o Estado da Bahia foi o escolhido para receber os jogos restantes da competição. A organização decidiu escolher uma sede única para evitar ainda mais viagens e possíveis contatos com o vírus do novo coronavírus.

Situação dos times na Copa do Nordeste

As duas equipes vivem situações bem distintas na competição. O Fortaleza, de Rogério Ceni, lidera o Grupo A com 14 pontos e já está classificado. Resta saber em que posição. Já o América-RN amarga a penúltima posição do Grupo B com apenas seis pontos e não tem o que disputar na competição.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam de fase e nas quartas-de-final, o 1º de um grupo pega o 4º do outro e o 2º enfrenta o 3º, para sair quatro times semifinalistas e depois dois deles decidirem a competição.

Rodada

Terça-feira

20h Fortaleza x América-RN

Quarta-feira