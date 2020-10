Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir, escalação e horário

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, no Castelão, em Fortaleza, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que será disputada às 21h30, terá transmissão na TV aberta e fechada.

Onde assistir Fortaleza x Atlético-MG?

É possível assistir ao duelo pela TV Globo (para Minas Gerais e Ceará) e pelo Premiere. O Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

Fortaleza : Felipe Alves; Tinga, Paulão, Roger Carvalho e Carlinhos; Felipe, Juninho e Osvaldo; Romarinho, David e Wellington Paulista

: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Roger Carvalho e Carlinhos; Felipe, Juninho e Osvaldo; Romarinho, David e Wellington Paulista Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair, Allan e Hyoran; Keno, Marrony (Sávio) e Eduardo Sasha

Horário

O jogo acontecerá às 21h30, horário de Brasília.

Classificação

O Atlético-MG lidera o Brasileirão com 27 pontos. Já o Fortaleza aparece na 10ª colocação, com 17. Na rodada passada, o Atlético goleou o Vasco por 4 a 1, enquanto o Fortaleza ficou no empate sem gols com o Atlético-GO, no Castelão.