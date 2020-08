Fortaleza x Botafogo: onde assistir, classificação e escalação

Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza enfrenta o Botafogo neste domingo, às 19h30, no Castelão. A partida terá transmissão pelo pay-per-view.

Onde assistir Fortaleza x Botafogo

É possível assistir ao jogo pelo canal Premiere. Além disso, o Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

Definição será nesta sexta-feira.

Classificação

As duas equipes buscam a primeira vitória no Brasileirão. O Botafogo estreou na última quarta-feira com um empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. Com um ponto, o time carioca está na 11ª posição. Já o Fortaleza, de Rogério Ceni, perdeu por 1 a 0 para o São Paulo e não pontuou, após duas rodadas, situação que o deixa na 19ª colocação.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira. O Fortaleza visita o Goiás, na Serrinha, às 20h30, enquanto o Botafogo recebe o Atlético-MG no Engenhão, às 21h30.