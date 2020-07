Fortaleza x Ceará: onde assistir e horário

Fortaleza e Ceará disputam nesta terça-feira uma vaga para a decisão da Copa do Nordeste. A partida será realizada às 21h30, no estádio de Pituaçu, na Bahia e o jogo terá transmissão na TV aberta, fechada e na internet.

O classificado deste confronto vai enfrentar quem passar de Bahia x Confiança, que se enfrentam na quarta-feira, às 19h30. A final será em ida e volta. O primeiro jogo acontece neste sábado e a volta será na terça-feira da semana que vem.

Onde assistir Fortaleza x Ceará?

É possível assistir ao vivo ao clássico cearense na TV pelo SBT (para Ceará e Pernambuco) e Fox Sports. Na internet, o jogo terá transmissão no canal de youtube da Copa do Nordeste e também no Live FC.

Os rivais não tiveram vida fácil nas quartas de final. A equipe de Rogério Ceni derrotou o Sport nos pênaltis por 4 a 1, depois de empatar sem gols no tempo normal. Já o Ceará, de Guto Ferreira, derrotou o Vitória por 1 a 0.

Fortaleza e Ceará se enfrentam recentemente. No dia 15 de julho, o Tricolor de Aço derrotou o Vovô por 2 a 1, fora de casa. Wellington Paulista e Yuri Cesar marcaram para o Fortaleza e Bérgson descontou para o Ceará, em duelo válido pelo Campeonato Cearense.