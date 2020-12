Fortaleza x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Com a mesma pontuação na tabela, Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Castelão, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e Premiere.

DATA

O confronto entre cearenses e paulistas será nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Fortaleza x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo (exceto para Minas Gerais) e pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fortaleza : Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Jackson e Bruno Melo (Carlinhos); Juninho, Felipe, Romarinho e Osvaldo; David e Wellington Paulista. Técnico : Marcelo Chamusca.

Corinthians : Cássio (Walter), Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Xavier, Cazares, Luan e Jonathan Cafu (Mateus Vital); Jô. Técnico : Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória. A equipe do técnico Vagner Mancini venceu o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, e somou três pontos importantes para se distanciar do Z-4. Já o Fortaleza, na última rodada, igualou o placar por 1 a 1 diante do Goiás, em casa.