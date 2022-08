Fortaleza x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo, às 18h (horário de Brasília), o Fortaleza recebe o Corinthians na Arena Castelão em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Enfim fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Fortaleza chega para a partida embalado por três triunfos seguidos na competição. Na décima quinta posição, com 24 pontos, a equipe busca se distanciar ainda mais da zona da degola e quer recuperar os pontos perdidos no torneio.

Já o Corinthians, terceiro colocado com 39 pontos, entra na partida deste domingo com foco dividido, já que enfrenta o Fluminense no meio da próxima semana pela semifinal da Copa do Brasil.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Fortaleza e Corinthians acontece neste domingo, às 18h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

ONDE ASSISTIR

O duelo válido pelo Campeonato Brasileiro terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FORTALEZA : Fernando Miguel; Brítez, Habraão, Titi, e Juninho Capixaba; Ronald, Sasha (Hércules); Moisés, Romarinho e Romero (Pedro Rocha). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

: Fernando Miguel; Brítez, Habraão, Titi, e Juninho Capixaba; Ronald, Sasha (Hércules); Moisés, Romarinho e Romero (Pedro Rocha). Técnico: Juan Pablo Vojvoda. CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Léo Mana), Bruno Méndez, Raul Gustavo e Lucas Piton; Roni, Cantillo e Giuliano; Gustavo Mosquito, Róger Guedes (Giovane) e Yuri Alberto (Júnior Moraes). Técnico: Vítor Pereira.

QUEM APITA?

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Michael Stanislau (RS)

Assistente 2: Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na quarta-feira, o Fortaleza acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, em um jogo que levantou algumas polêmicas de arbitragem. No Maracanã, as equipes empataram em 2 a 2, mas o triunfo dos cariocas na ida eliminaram a equipe de Vojvoda do torneio. Já o Corinthians, se recuperou de uma derrota de 2 a 0 na ida, venceu por 4 a 1 o Atlético-GO na Neo Química Arena e carimbou vaga na semifinal do torneio.