Fortaleza x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após quebrar a série de empates e voltar a vencer no Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Fortaleza neste domingo, no Castelão. O jogo, válido pela 11ª rodada, acontece às 20h30. O time paulista ocupa a décima posição, com 14 pontos. A equipe cearense está no quinto lugar, com 18.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Fortaleza x Corinthians terá transmissão ao vivo pelos canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h30 (horário de Brasília), no Castelão, na capital cearense.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fortaleza : Felipe Alves; Quinteros, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David. Técnico : Juan Pablo Vojvoda.

: Felipe Alves; Quinteros, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David. : Juan Pablo Vojvoda. Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Xavier ou Roni); Gustavo Mosquito, Vitinho, Gabriel e Mateus Vital; Jô. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória por 1 a 0 diante da Chapecoense, na Arena Condá, enquanto o Fortaleza vem de goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, em casa.