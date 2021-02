Fortaleza x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flertando com o rebaixamento, o Fortaleza recebe o Coritiba nesta quinta-feira, no Castelão. O jogo, válido pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 18h30.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Fortaleza x Coritiba terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e TNT. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Gabriel Dias, Jackson e Carlinhos; Felipe, Ronald e Vázquez; Luiz Henrique, David e Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira.

Coritiba: Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Nathan Silva, Hugo Moura e Matheus Galdezani; Sarrafiore; Rafinha e Nathan. Técnico: Gustavo Morígno.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Fortaleza vem de derrota por 2 a 0 diante do Atlético-MG, no Mineirão, enquanto o Coritiba vem de empate por 1 a 1 contra o Grêmio.