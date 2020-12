Fortaleza x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em busca da liderança, o Flamengo visita o Fortaleza neste sábado, às 19h, no Castelão, em duelo válido pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

DATA

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O jogo entre cearenses e cariocas será neste sábado, às 19h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Fortaleza x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão, Bruno Melo; Felipe e Ronald; Osvaldo, Romarinho, David e Wellington Paulista. Técnico : Marcelo Chamusca.

Flamengo : Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Renê; Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico : Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de vitória. Na última rodada, a equipe rubro-negra venceu o Bahia por 4 a 3, no Maracanã. Já o Fortaleza vem de empate. No último domingo, o time tricolor perdeu o clássico diante do Ceará por 2 a 0.