Fortaleza x Fluminense: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Embalados, Fortaleza e Fluminense se enfrentam neste sábado, no Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que terá transmissão pelo pay-per-view, será realizada às 19h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Fortaleza x Fluminense terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Roger Carvalho, Jackson e Carlinhos; Gabriel Dias, Felipe, Juninho e Ronald; Romarinho e David. Técnico: Rogério Ceni

Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson, Ganso, Yago Felipe (Yuri Lima) e Michel Araújo; Luiz Henrique e Felippe Cardoso. Técnico: Odair Hellmann

ARBITRAGEM

Árbitro : Marielson Alves Silva-BA

: Marielson Alves Silva-BA Assistentes : Alessandro Alvaro Rocha de Matos-BA e Cleriston Clay Barreto Rios-SE

: Alessandro Alvaro Rocha de Matos-BA e Cleriston Clay Barreto Rios-SE Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-SP

CLASSIFICAÇÃO

O Fluminense ocupa a quarta colocação com 29 pontos.O time carioca não perde há sete jogos e no último domingo, derrotou o Santos por 3 a 1, no Rio.

O Fortaleza aparece em oitavo, com 24, e pode se aproximar do G-4 em caso de vitória. A equipe comandada por Rogério Ceni não perde há 12 partidas. Neste período, foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo (após dois empates e derrota nos pênaltis), mas foi campeão cearense.