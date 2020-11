Fortaleza x Goiás: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em momentos opostos no campeonato, Fortaleza e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, no Castelão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

DATA

O confronto entre cearenses e goianos será nesta quinta-feira, às 20h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Fortaleza x Goiás terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fortaleza : Felipe Alves, Tinga, Wanderson, Jackson e Bruno Melo; Felipe, Ronald e Juninho; Romarinho, David e Wellington Paulista (Bergson). Técnico : Marcelo Chamusca.

Goiás : Taylon, David Duarte, Fábio Sanches, Jefferson; G. Blanco, Ariel Cabral, Breno; Shaylon, Fernandão, Keko. Técnico : Augusto César.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Fortaleza vem de vitória. A equipe do técnico Marcelo Chamusca venceu o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos. O Goiás também vem de vitória. Na última rodada, o clube alviverde venceu o Palmeiras por 1 a 0, em casa.