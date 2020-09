Fortaleza x Internacional: onde assistir, escalação e classificação

Fortaleza e Internacional se enfrentam neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV fechada e pay-per-view.

Fortaleza x Internacional: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo pela TNT e Premiere, que exibem o confronto para todo o Brasil.. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Fortaleza: Felipe Alves; Marlon (Derley), Quintero, Paulão e Carlinhos; Juninho, Felipe, Romarinho, David e Osvaldo; Wellington Paulista.

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Matheus Jussa e Moisés; Johnny (Musto), Edenilson, Boschilia e Patrick; D’Alessandro e Leandro Fernández.

Classificação

O Fortaleza inicia a décima primeira rodada na 10ª colocação, com 12 pontos. Em sua última partida, a equipe comandada por Rogério Ceni empatou com o Grêmio, em Porto Alegre, por 1 a 1. Até o momento, são 4 derrotas, 3 vitórias e 3 empates no torneio.

O Internacional inicia a rodada na ponta da tabela, na 1ª colocação, com 20 pontos. Em seu último jogo, o time colorado perdeu para o Goiás, na Serrinha, por 1 a 0 e abriu caminho para que seus adversários se aproximassem da liderança. Confira a tabela de classificação do Brasileirão.