Fortaleza x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Palmeiras, lanterna e líder da competição, respectivamente, se enfrentam na Arena Castelão neste domingo, 18h00 (horário de Brasília).

Em busca de se manter no topo da tabela, o Palmeiras viaja ao Nordeste para reencontrar o caminho das vitórias no torneio e se desgarrar dos rivais na briga pelo título. Além disso, a equipe de Abel Ferreira colocará à prova a invencibilidade fora de casa. Em 21 pontos disputados fora de seus domínios, a equipe alviverde conquistou 15, com quatro vitórias e três empates. No total, o time soma 29 tentos.

Do outro lado, os comandados de Juan Pablo Vojvoda ocupam a lanterna da competição, com 10 pontos. Sem vencer há duas partidas no Brasileirão, a equipe cearense precisa esquecer a eliminação na Copa Libertadores para o Estudiantes-ARG em busca de se recuperar no campeonato nacional.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre Fortaleza e Palmeiras tem transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha o embate em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece neste domingo, às 18h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Ceballos, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Hércules, José Welison, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Romero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Fortaleza chega para o duelo deste domingo após ter sido eliminado da Copa Libertadores ao ser derrotado, fora de casa, pelo Estudiantes-ARG por 3 a 1. Já o Palmeiras, por sua vez, vem da vitória por 5 a 0 frente ao Cerro Porteño-PAR, também pela competição continental,