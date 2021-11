Fortaleza x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

De olho na final da Libertadores contra o Flamengo, dia 27, o Palmeiras visita o Fortaleza neste sábado, no Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Após duas derrotas poupando titulares — incluindo o revés no clássico com o São Paulo —, Abel Ferreira deve usar força máxima para a partida, a última com a equipe completa antes da decisão continental.

Praticamente sem chances de título, o Palmeiras é o terceiro, com 58 pontos, 13 a menos que o líder Atlético-MG. Oscilando na competição, o Fortaleza é o sexto, com 49.

ONDE ASSISTIR

Fortaleza x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza-CE.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fortaleza : Marcelo Boeck; Tinga, Titi, Benevenuto; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas, Bruno Melo; Depietri e Robson. Técnico : Juan Pablo Vojvoda.

: Marcelo Boeck; Tinga, Titi, Benevenuto; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas, Bruno Melo; Depietri e Robson. : Juan Pablo Vojvoda. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Ambas as equipes vem de derrotas em clássicos na última rodada. O Palmeiras foi superado por 2 a 0 pelo São Paulo, no Allianz Parque, enquanto o Fortaleza foi goleado pelo Ceará por 4 a 0.