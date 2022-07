Fortaleza x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em duelo que marca o fechamento do primeiro turno do Brasileirão, o Fortaleza recebe o Santos na Arena Castelão, neste domingo às 19h00 (horário de Brasília), em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na partida que marcará a estreia do técnico Lisca, que deixou o Sport para comandar o Santos nesta semana, a equipe da Vila Belmiro entra em campo com a missão de vencer a segunda partida consecutiva e engrenar no torneio. O Santos é o nono colocado, com 25 pontos.

Do outro lado do confronto, o Fortaleza precisa vencer para se aproximar da saída da zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe de Juan Pablo Vojvoda é a décima nona na tabela, com apenas 14 pontos conquistados.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Fortaleza e Santos e Corinthians acontece neste domingo, às 19h00 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Ceballos (Marcelo Benevenuto), Brítez e Titi; Lucas Crispim, Matheus Jussa, Ronald, Matheus Vargas (Thiago Galhardo) e Juninho Capixaba; Silvio Romero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SANTOS – João Paulo; Madson, Alex, Bauermann e Felipe Jonatas; Rodrigo Fernández, Camacho e Bruno Oliveira; Ângelo, Marcos Leonardo e Léo Baptistão. Técnico: Lisca.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última quarta-feira, o Santos venceu o Botafogo por 2 a 0 na Vila Belmiro. Já o Fortaleza foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1, em partida realizada no interior paulista.