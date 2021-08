Fortaleza x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois do triunfo sobre o Libertad pela Copa Sul-Americana, o Santos visita o Fortaleza neste domingo, no Castelão. O jogo, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 18h15. O time paulista ocupa a oitava posição, com 20 pontos. A equipe da capital cearense é a quarta, com 30.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Fortaleza x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h15 (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fortaleza : Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ederson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David (Romarinho) e Robson. Técnico : Juan Pablo Vojvoda.

: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ederson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David (Romarinho) e Robson. : Juan Pablo Vojvoda. Santos: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez, Gabriel Pirani; Marcos Guilherme e Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No Brasileirão, o Santos vem de empate por 0 a 0 no clássico com o Corinthians, em casa. O Fortaleza vem de grande vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque.