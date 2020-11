Fortaleza x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

O embalado São Paulo visita o Fortaleza neste sábado, às 19h, no Castelão, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto vai ter transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real. Confira as principais informações do jogo.

HORÁRIO

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

A partida será às 19h deste sábado.

ONDE ASSISTIR

Fortaleza x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Premiere e o Estadão farão tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackso, Paulão e Bruno Melo; Juninho, Felipe e Romarinho; Osvaldo, David e Bergson. Técnico: Marcelo Chamusca

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Rodrigo Nestor (Léo), Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na quarta colocação com 33 pontos, três a menos que o líder Inter, mas com três jogos a menos, o São Paulo derrotou o Goiás por 2 a 1 na rodada passada e bateu o Flamengo por 2 a 1, no Rio, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O Fortaleza é o 12º colocado, com 24 pontos, perdeu por 2 a 1 para o Bahia, na quarta-feira passada, mas tem como novidade a estreia do técnico Marcelo Chamusca, que substitui Rogério Ceni.