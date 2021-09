Fortaleza x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vivendo temporada irregular, o São Paulo joga todas as suas fichas nesta quarta-feira contra o Fortaleza, no Castelão, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. No confronto de ida, no Morumbi, o tricolor paulista chegou a abrir 2 a 0, mas permitiu o empate e vai precisar vencer fora de casa para avançar à semifinal e seguir sonhando com o título inédito. Em caso de novo empate, a partida será decidida nas penalidades.

ONDE ASSISTIR

Fortaleza x São Paulo terá transmissão ao vivo pela Rede Globo e pelo SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Castelão, na capital cearense. .

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fortaleza : Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Jussa (Ronald) e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico : Juan Pablo Vojvoda.

: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Jussa (Ronald) e Lucas Crispim; David e Robson. : Juan Pablo Vojvoda. São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda, Léo; Igor Vinicius, Liziero, Rodrigo Nestor, Benítez e Reinaldo; Eder (Luciano) e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelo Brasileirão, o São Paulo vem de derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã. O Fortaleza, por sua vez, também foi derrotado em sua última partida, por 2 a 0, para o Atlético-MG, em casa.