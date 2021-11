Fortaleza x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Precisando se recuperar de uma derrota para o Bahia, o São Paulo tem um difícil compromisso. Trata-se do Fortaleza, na Arena Castelão. Apesar de não contar com Arboleda e Rigoni, o clube do Morumbi tem um importante trunfo no banco: Rogério Ceni. O ídolo tricolor nunca perdeu para sua ex-equipe. O Fortaleza, por outro lado, precisa da vitória para continuar na briga por vaga direta na próxima Copa Libertadores. O São Paulo ainda não venceu o adversário desta quarta-feira em 2021.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre Fortaleza e São Paulo terá transmissão pela TV aberta através da TV Globo. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola a partir das 21h30, no Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Felipe e Ronald; Éderson, Lucas Lima e Bruno Melo; Romarinho e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes e Rodrigo Nestor; Luciano, Marquinhos e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Fortaleza tenta dar a volta por cima após perder seu último compromisso para o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena. O São Paulo também vem de derrota, para o Bahia, também pelo placar mínimo.