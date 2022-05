Fortaleza x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo, às 19h00 (horário de Brasília), Fortaleza e São Paulo se enfrentam na Arena Castelão, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno dos titulares da equipe paulista, que não atuam desde a vitória sobre o Santos, válida também pelo campeonato nacional.

Em situações opostas na tabela, o Fortaleza recebe o São Paulo cercado de uma grande expectativa de conquistar os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe de Juan Pablo Vojvoda é a lanterna da competição, com três derrotas em três partidas realizadas.

Já o São Paulo, tem aproveitamento bem superior. Com atenção dividida entre Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, a equipe paulista é a quinta colocada no Brasileirão, com sete pontos conquistados, em campanha de duas vitórias, um empate e uma derrota.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Fortaleza e São Paulo será transmitida pelo Premiere (pay per view).O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h00 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fortaleza : Max Walef; Benevenuto (Tinga), Titi e Brayan Ceballos; Felipe, Matheus Jussa, Yago Pikachu, Lucas Lima, Lucas Crispim, Romeo (Renato Kayzer) e Moisés. Técnico : Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Técnico: Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O último compromisso do Fortaleza foi pela Copa Libertadores. Na última quinta-feira, a equipe cearense recebeu o River Plate, da Argentina e empatou por 1 a 1, em partida marcada por protestos antirracistas da torcida nordestina. Pelo Brasileirão, a última equipe dos comandados de Vojvoda foi a derrota, fora de casa, pelo Corinthians, por 1 a 0.

Já o São Paulo, empatou com o Everton, do Chile, na última quinta-feira por 0 a 0, pela Copa Sul-Americana. No campeonato nacional, porém, a equipe vem de vitória por 2 a 1 frente ao Santos.