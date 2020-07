Fortaleza x Sport: onde assistir, horário e local

Fortaleza e Sport decidem uma vaga para a semifinal da Copa do Nordeste neste sábado, às 16h. A partida será realizada no Barradão, em Salvador, e terá transmissão na TV aberta e na internet.

Fortaleza x Sport ao vivo: onde assistir

É possível assistir ao confronto pelo SBT Nordeste, pelo Live FC e pelo Youtube da Copa do Nordeste. O vencedor deste confronto pega quem passar de Ceará x Vitória, que jogam no mesmo horário (veja onde assistir).

Local

Vale lembrar que a partida será no estádio do Barradão, porque a Bahia foi escolhida para receber os jogos restantes da Copa do Nordeste e assim, evitar viagens para estados que estão em situações mais complicadas na luta contra o coronavírus.

Tabela

O Fortaleza foi o time de melhor aproveitamento na fase anterior, com 17 pontos. A equipe de Rogério Ceni, perdeu apenas um jogo em oito disputados. Já o Sport ficou na quarta colocação do Grupo A, com 10 pontos, e chegou a correr um grande risco de nem se classificar. No estadual, o time pernambucano fez uma péssima campanha e luta para não ser rebaixado.