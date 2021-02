Fortaleza x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em busca de se distanciar do Z-4, o Vasco viaja ao Ceará para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, nesta quarta-feira. O jogo, válido pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 19h15.

ONDE ASSISTIR

Fortaleza x Vasco terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h15 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Juninho, Felipe e Luiz Henrique; Igor Torres (Osvaldo), Wellington Paulista e David. Técnico: Enderson Moreira.

Vasco: Fernando Miguel, Pikachu (Tenório), Marcelo Alves, Castan (Ricardo Graça), Henrique; Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho (Pikachu), Benítez, Ygor Catatau e Cano (Pec). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Vasco vem de derrota por 2 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã, enquanto o Fortaleza vem de vitória por 3 a 1 diante do Coritiba, em casa.