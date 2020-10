França x Portugal: onde assistir e horário do jogo

Um dos clássicos de maior tradição no futebol europeu, França e Portugal se enfrentam neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade de France, pela terceira rodada do Grupo 3 da Liga das Nações.

ONDE ASSISTIR

França x Portugal terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, EI Plus e Youtube do Esporte Interativo.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 15h45 (horário de Brasília) neste domingo.

CLASSIFICAÇÃO

França e Portugal dividem a liderança do grupo com seis pontos. Portugal fica à frente pelo saldo de gols (5 x 3). Na quarta-feira, ambos fizeram amistosos. Portugal empatou sem gols com a Espanha e a França goleou a Ucrânia por 7 x 1.