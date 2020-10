França x Ucrânia: onde assistir e horário do amistoso

França e Ucrânia se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h10 (de Brasília), no Stade de France, em partida amistosa, que antecede as rodadas três e quatro da Liga das Nações. O confronto terá transmissão pela TV fechada e pay-per-view.

França x Ucrânia: onde assistir

É possível assistir ao jogo ao vivo pelo canal Space. O EI Plus também transmitirá o duelo para os seus assinantes.

Horário

O confronto terá início nesta quarta-feira, às 16h10, horário de Brasília.

Situação das seleções

A seleção francesa está na segunda colocação do “Grupo C”, composto por Portugal, Suécia e Croácia, primeiro, terceiro e quarto colocados, respectivamente. A França possui a mesma pontuação dos portugueses, seis pontos. O que garante o primeiro lugar para o esquadrão lusitano é o saldo de gols.

A Ucrânia se encontra em segundo lugar no “Grupo D”, formado por Espanha, Alemanha e Suíça, primeiro, terceiro e quarto colocados, respectivamente, com três pontos. Diferente de seu adversário no amistoso, a seleção ucraniana não venceu todos os jogos. Na última rodada, o esquadrão perdeu para os espanhóis por 4 a 0.

Vale lembrar, que na Liga das Nações apenas os primeiros colocados de cada grupo se classificam para as fases finais. Essas seleções também garantem uma vaga para a Eurocopa. Os últimos colocados caem para a Liga B.