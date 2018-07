Fred desencanta e vira a #ChargedoJogo contra Camarões

Com visual novo, Fred finalmente desencantou nesta Copa do Mundo e fez o seu gol na vitória do Brasil por 4 a 1 sobre Camarões nesta segunda-feira. O atacante da seleção brasileira se disse ‘aliviado’ por, finalmente, responder às cobranças da torcida e foi escolhido pelos leitores do Estadão para virar a ‘charge do Jogo’. Confira abaixo o resultado:

Esta foi a terceira Charge do Jogo que o Estadão produziu. Iniciada no jogo de abertura da Copa, a ação funciona da seguinte maneira: Durante o segundo tempo de todos os jogos do Brasil na Copa, sugerimos dois personagens para virar charge. Pelo Twitter, você escolhe quem, na sua opinião, merece a homenagem e, ao fim do jogo, a imagem é publicada nas redes sociais.

No primeiro jogo do Brasil, os internautas escolheram Marcelo, que fez um gol contra, para virar charge.

Já na segunda partida, o escolhido foi o goleiro mexicano Ochoa, que fechou o gol e fez o Brasil deixar a Arena Castelão com um empate na bagagem.