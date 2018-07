Gajdosova à noite, Soares de dia

MONTEVIDÉU – Acabou o confronto contra o Uruguai – Thomaz Bellucci e Bruno Soares bateram Marcel Felder e Martín Cuevas por 3 sets a 0 – e o clima de descontração tomou conta da equipe brasileira. O ambiente ficou tão bom que não demorou muito para Soares deixar seu companheiro de duplas, provavelmente o mais tímido da equipe brasileira, vermelho de vergonha na coletiva de imprensa. O assunto: Jarmila Gajdosova.

Bellucci jogou duplas mistas pela primeira vez na carreira em Roland Garros, este ano, com a bela eslovaca naturalizada australiana. No twitter, enquanto os dois caminhavam de mãos dadas até a semifinal do Grand Slam francês, Gajdosova publicava fotos insinuantes e falava do quanto achava o brasileiro bonito. Os rumores de romance começaram, mas parece que o affair não foi adiante.

Após a vitória, Bellucci foi perguntado se preferia fazer parceria com Soares ou Gajdosova. Entre gargalhadas generalizadas, disse que se fosse duplas mistas, a escolha caberia sempre à australiana. Seu companheiro foi mais espirituoso: “Jornadas diurnas comigo, jornadas noturnas com ela”. A entrevista coletiva acabou ali.

Foto: Julio Muñoz/EFE/Arquivo