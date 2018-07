Gareca terá muito trabalho no comando do Palmeiras?

O novo técnico do Palmeiras, o argentino Ricardo Gareca, acompanhou pela primeira vez sua nova equipe na vitória de 1 a 0 sobre o Figueirense. Apesar do resultado positivo, os próprios jogadores admitiram que a raça e não a técnica foi a principal qualidade do time, que comemora a quarta posição no Brasileirão, sendo o melhor dos paulistas no torneio. Será que o novo treinador gostou de ver uma equipe aguerrida em campo, ou esperava, até mesmo pela força econômica superior do futebol brasileiro, que o Alviverde paulista tivesse conseguido apresentar um melhor futebol?

Gareca terá um mês durante a Copa do Mundo para conhecer a equipe, estudar os adversários e tentar fazer o Palmeiras apresentar uma qualidade melhor. Será que o argentino terá muito trabalho para levar a equipe a um bom nível, ou conseguirá trabalhar bem com o que tem em mãos?

